Homem encontrado morto em Mato Grosso tinha dívida de R$ 200 mil em Jogo do Tigrinho

Marcos Roberto Machado, homem encontrado morto nessa terça-feira (9) em Mato Grosso, tinha uma dívida de R$ 200 mil no Jogo do Tigrinho. Segundo a família, ele pegou dinheiro com um agiota por conta do vício na plataforma.

Ele desapareceu no dia 21 de maio, e foi achado já sem vida dentro de seu veículo na rodovia BR-163, KM 560, segundo informações do portal g1.

Um motorista dirigia na região quando percebeu o carro capotado, e acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). As circunstâncias da morte ainda serão investigadas pelas autoridades.

O Diário do Nordeste fez uma reportagem que mostra que essas plataformas causam dependência, geram dívidas e até perdas na família. O “Tigrinho”, o “Aviãozinho” e outros jogos de azar na internet vêm formando um número cada vez maior de vítimas presas num labirinto de dívidas, problemas familiares e perda do autocontrole.

Jogo pode ser perigoso

No último dia 27 de junho, uma jovem de 22 anos foi presa por suspeita de furtar R$ 179 mil da conta bancária de seu avô de 83 anos para usar em apostas do jogo do tigrinho. A prisão ocorreu no município de Jussara, no Paraná.

Outro caso que chamou atenção foi de uma enfermeira que desapareceu com vergonha de uma dívida. Ela passou sete dias longe da família, pois devia R$ 25 mil, e os parentes chegaram a fazer um Boletim de Ocorrência (B.O).

A plataforma do "tigrinho" está em investigação no Brasil por similaridade com cassino online. Divulgar esse tipo de jogo de azar, inclusive, pode levar pessoas à cadeia. Já o jogo em si, é enquadrado na Lei de Contravenções Penais como crime de menor potencial ofensivo.