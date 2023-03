Homem é preso após serrar rosto de vizinho com facão no Distrito Federal

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após "serrar" o rosto de um vizinho com um facão na madrugada desta segunda-feira (20) no Distrito Federal. A vítima, de 37 anos, foi levada às pressas para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) sem um pedaço da bochecha. As informações são do portal Metrópoles.

As investigações da polícia apontam que a vítima e o autor do crime teriam almoçado juntos e, depois, feito o uso de drogas ilícitas e de bebidas alcoólicas. Após o encontro entre vizinhos, o suspeito foi para casa e a vítima ficou em sua residência com a companheira.

Já à noite, a vítima foi a um bar da região e voltou logo depois, já embriagada. Ao retornar, iniciou uma discussão com o vizinho e ambos entraram em luta corporal. Foi então que o suspeito pegou um facão e foi em direção ao homem, quando serrou parte da bochecha do vizinho com a arma branca.

A briga foi apartada pela companheira do homem ferido com a ajuda de um terceiro. A vítima foi encaminhada ao HRT, onde recebeu atendimento médico.

Suspeito é encontrado dormindo em casa

Ainda conforme a publicação, policiais foram acionados e encontraram o suspeito do crime dormindo em casa na manhã desta segunda-feira (20). O autor também estava ferido, com dois dentes quebrados e o punho cortado. No local, recebeu a voz de prisão e também foi socorrido ao hospital regional.