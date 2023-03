Frentista ateia fogo em cliente após discussão em posto de combustível; veja o momento

Um frentista ateou fogo em um cliente, neste sábado (18), após discutir com ele no momento em que o homem abastecia o veículo em um posto de combustível, em Curitiba. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a hora exata que o crime ocorre.

No mesmo instante que ele ateia fogo, outro frentista corre para socorrer a vítima que estava com o corpo em chamas. Conforme noticiado pelo g1, o funcionário foi demitido, e o motivo da briga teria ocorrido após Caio Murilo Lopes dos Santos, de 34 anos, reclamar que o funcionário do estabelecimento havia danificado a chave do seu carro.

Vítima estável

Apesar de ser ferido pelas chamas, a vítima não corre risco. Caio Murilo foi levado para um posto do Corpo de Bombeiros, onde recebeu os primeiros atendimentos. De lá, foi encaminhado de ambulância para o Hospital Evangélico Mackenzie.

Ele teve queimaduras de segundo grau nos braços, tórax e abdômen, além de queimaduras de primeiro grau nos membros inferiores. Segundo a Polícia Civil do Paraná, o funcionário, identificado como Paulo Sérgio, continua foragido.