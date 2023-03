Bolsa Família começa a ser depositado nesta segunda-feira (20); confira próximas datas

O Governo Federal começará a realizar os pagamentos do novo Bolsa Família a partir desta segunda-feira (20). A quantia repassada terá valor médio de R$ 670.

Para receber a assistência, as famílias beneficiadas deverão ficar atentas ao Número de Identificação Social (NIS), já que ele determinará as datas em que o valor será depositado. Conforme divulgado pelo governo, os pagamentos ocorrerão nos seguintes dias:

NIS com final 1 : 20 de março

: 20 de março NIS com final 2 : 21 de março

: 21 de março NIS com final 3 : 22 de março

: 22 de março NIS com final 4 : 23 de março

: 23 de março NIS com final 5 : 24 de março

: 24 de março NIS com final 6 : 27 de março

: 27 de março NIS com final 7 : 28 de março

: 28 de março NIS com final 8 : 29 de março

: 29 de março NIS com final 9 : 30 de março

: 30 de março NIS com final 0: 31 de março

O programa ainda deverá pagar um adicional de R$ 150 por criança com idade entre 0 e 6 anos. De acordo com a gestão, cerca de 8,9 milhões de pequenos brasileiros, nessa faixa etária, serão beneficiados já em março, representando um investimento de R$ 1,33 bilhão no grupo.

Além disso, estimativas do governo apontam que aproximadamente 694.245 mil famílias que não recebiam o pagamento, apesar de preencherem os requisitos, passarão a obter o benefício.

Desta forma, a folha de pagamento deste mês tem o maior valor da história do país: no total, 21,19 milhões de famílias receberão um investimento de R$ 14 bilhões.

É importante ressaltar que 1,5 milhão de famílias, que recebiam a assistência mesmo não se encaixando nos requisitos exigidos, serão excluídas do programa.

REFORMA DO ‘BOLSA FAMÍLIA’

Tornando-se “Auxílio Brasil” durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), o programa que auxilia famílias de baixa renda foi reformulado após a eleição do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entrando em vigor no dia 2 de março, através da publicação de uma medida provisória no Diário Oficial da União (DOU).

No entanto, a medida ainda precisa obter a aprovação do Congresso Nacional em até 120 dias. Do contrário, o projeto instituído deixará de existir.

Por enquanto, o benefício social segue auxiliando famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, que recebam até R$ 218 por pessoa.

Com a reformulação, o governo prevê que, em cada casa, cada pessoa receberá ao menos R$ 142. No Orçamento da União, o impacto será de, aproximadamente, R$ 175 bilhões.