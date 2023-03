Pagamento do Bolsa Família começará em 20 de março; confira calendário

O novo pagamento do Bolsa Família começará a ser feito a partir de 20 de março, conforme informado pela Caixa Econômica Federal nesta sexta-feira (3). Substituto do Auxílio Brasil, o programa governamental foi lançado na quinta (2) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e atenderá famílias em situação de pobreza no país.

Neste mês, o pagamento será de R$ 600 por família e mais R$ 150 por criança de até 6 anos de idade. A partir de julho, a quantia ganhará um adicional de R$ 50 por gestantes cadastradas na família, e por membro que possua entre 7 e 18 anos.

Em 20 de março, receberão o valor aqueles beneficiários com final 1 no Número de Identificação Social (NIS). É importante ressaltar que o pagamento será feito gradativamente, até o último dia do mês.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA

20/03 : NIS com final 1

: NIS com final 1 21/03 : NIS com final 2

: NIS com final 2 22/03 : NIS com final 3

: NIS com final 3 23/03 : NIS com final 4

: NIS com final 4 24/03 : NIS com final 5

: NIS com final 5 27/03 : NIS com final 6

: NIS com final 6 28/03 : NIS com final 7

: NIS com final 7 29/03 : NIS com final 8

: NIS com final 8 30/03 : NIS com final 9

: NIS com final 9 31/03: NIS com final 0

QUEM PODE RECEBER O BENEFÍCIO?

Para receber o benefício, as famílias deverão ter renda per capita classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza, de até R$ 282 por pessoa. Além disso, os integrantes também deverão conferir e atualizar, se necessário, os dados do Cadastro Único.

As famílias ainda terão que cumprir algumas exigências:

Manter crianças de 4 a 5 anos com frequência escolar mínima de 60%

Manter jovens de 6 a 18 anos, e aqueles que não concluíram a educação básica, com frequência escolar mínima de 75%

Manter as carteiras de vacinação de todos os membros da família atualizadas

No caso de gestantes, realizar o acompanhamento pré-natal

MUDANÇA DO AUXÍLIO BRASIL PARA BOLSA FAMÍLIA

As famílias elegíveis, que já estejam sendo contempladas pelo Auxílio Brasil, serão transferidas automaticamente para o novo programa, ou seja, não precisarão realizar um novo cadastro.

O mesmo vale para os cartões e senhas utilizadas para sacar o antigo auxílio, que poderão continuar sendo usadas para o recebimento do Bolsa Família.

No caso dos cidadãos que obtenham o pagamento através do aplicativo Caixa Tem, em conta Poupança Social Digital, a mudança também não trará “dores de cabeça”: eles continuarão recebendo o benefício na mesma modalidade de pagamento, e poderão movimentar os valores dentro do próprio aplicativo.

Quanto às ferramentas digitais, a previsão é de que um novo aplicativo deverá ser lançado, substituindo o anterior, do Auxílio Brasil.

Para realizar consultas de informações ou movimentar as quantias, os canais permanecem os mesmos: unidades lotéricas, terminais de autoatendimento e agências físicas da Caixa, correspondentes Caixa Aqui, e aplicativo Caixa Tem.

PROGRAMA

Assinada pelo presidente Lula, na quinta-feira (2), a medida provisória (MP) estabelece o novo Bolsa Família. Apesar de entrar em vigor ao ser publicada no Diário Oficial da União, a medida ainda precisará ser aprovada, dentro de um prazo de até 120 dias, pelo Congresso Nacional. Caso não receba o consentimento, o programa instaurado pela MP deixará de valer.

Em 2023, o impacto do Bolsa Familia será de, aproximadamente, R$ 175 bilhões no Orçamento da União.