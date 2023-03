Menino finge não acordar para a aula, e mãe chama Samu no Paraná

Uma criança de oito anos fingiu desmaio para não ir à aula e sua mãe se desesperou e chamou o Samu em Maringá, no interior do Paraná. O menino se fez de desacordado por cerca de um hora, o que fez a mulher ficar preocupada. O caso ocorreu na última sexta-feira (17).

Os paramédicos foram até a residência por volta das 7h30 e logo constataram ser fingimento. As informações são do portal Metrópoles.

"Na primeira avaliação, a criança não tinha a pele fria, não estava cianótica (pele roxa), não tinha alterações clínicas e reagia ao mínimo estímulo. Ficamos mais calmos", relatou um médico da equipe.

Mesmo com o Samu no local, o menino continuou fingindo. Ele só "acordou" quando a equipe fez menção em realizar um teste com agulha.