Rodas de caminhão se desprendem e atingem crianças em MG; uma vítima morreu e outras 3 estão feridas

Duas rodas de um caminhão que trafegava pela BR-040, na altura do município de Nova Lima, na região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, se desprenderam do veículo e atingiram quatro crianças que estavam no acostamento da rodovia neste sábado (18). Uma das vítimas morreu no local e outras três foram foram socorridas com ferimentos graves e gravíssimos para um hospital da região.

Conforme apurou o jornal Estado de Minas Gerais com o Corpo de Bombeiro mineiro, uma das criança teve múltiplas fraturas e precisou ser socorrida por uma aeronave do Corpo de Bombeiros para o Hospital João XXIII de Belo Horizonte.

As demais vítimas foram levadas até a unidade saúde por uma ambulância de Samu.

O acidente ocorreu no início da tarde deste sábado, após duas rodas se desprenderam do eixo do veículo e atingir as crianças.