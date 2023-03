PF realiza ação contra suspeitos de exploração sexual de meninas na Terra Yanomami

A Polícia Federal realiza neste sábado (18) ação contra quatro suspeitos de envolvimento no caso de exploração sexual de meninas e mulheres em região de garimpo ilegal, na Terra Indígena Yanomami, em Boa Vista (RR).

Os principais alvos da operação são duas irmãs e o marido de uma delas. Conforme apontou a PF, o mesmo grupo teria sido o responsável por atrair uma adolescente de 15 anos, resgatada essa semana, em uma área de garimpo ilegal. Segundo relato da vítima ao Conselho Tutelar, ela chegou a fazer 16 programas por noite, durante cerca de 30 dias.

Serão cumpridos quatro mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão. As ordens foram expedidas pela Vara de Crimes contra Vulneráveis da Justiça Estadual de Roraima.

Esquema de exploração sexual

O regaste da adolescente de 15 anos nessa semana, resultou em passos largos para a identificação das pessoas envolvidas no esquema de exploração sexual de meninas e mulheres na Terra Yanomami.

Vítimas são atraídas com falsas promessas de trabalho. A adolescente resgatada revelou que foi chamada para trabalhar na cozinha do garimpo e ganhar até R$ 5.800 em um mês, mas, ao chegar no local, descobriu que teria de se prostituir.

Ainda segundo a PF, os aliciadores atraem as vítimas por meio de falsos perfis nas redes sociais.

"Por meio de perfis falsos em redes sociais, os aliciadores fariam o contato com mulheres e adolescentes, ofertando a possibilidade de trabalharem no garimpo nas mais variadas áreas (inclusive na prostituição) com promessa de ganhos irreais. Após serem convencidas, um motorista à serviço do grupo criminoso buscaria as vítimas aliciadas, levando-as até uma pista clandestina, onde eram transportadas por avião até a área do garimpo. Lá chegando, em condições de extrema precariedade, as vítimas eram informadas e cobradas pelos custos do transporte, que custaria até R$ 10.000,00 gerando, a partir daí, uma dívida inicial com os gerentes do grupo criminoso", detalha a PF.

Segundo a PF, ação contra os criminosos irá se chamar Operação Palácios, em referência à Lei Palácios, primeira lei contra a exploração sexual de crianças e tráficos de mulheres.

A Polícia informa ainda que existe um número para o qual vítimas ou pessoas que saibam de situações semelhantes possam denunciar, o telefone é (95) 3621 – 1500.

Quem são os povos Yanomami?

Os Yanomami são povos indígenas que vivem em tribos relativamente isoladas em florestas e montanhas do norte do Brasil e sul da Venezuela.

Segundo o Instituto Socioambiental (ISA), em 2011, os Yanomami tinham uma população estimada em cerca de 35 mil pessoas. No Brasil, a Terra Indígena Yanomami é reconhecida por sua alta relevância em termo de proteção da biodiversidade amazônica e foi homologada por um decreto presidencial em 25 de maio de 1992.

Os povos Yanomami também constituem uma diversidade cultural e linguística formada por, pelo menos, quatro subgrupos de línguas da mesma família. São elas: Yanomae, Yanõmami, Sanima e Ninam.