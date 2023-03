Veja quem são as quatro vítimas da queda de helicóptero em São Paulo

Quatro pessoas morreram após a queda de um helicóptero na sexta-feira (17), na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. As vítimas foram identificadas em meio às primeiras investigações sobre o caso.

Antonio Cano dos Santos Junior, de 42 anos, e Caio Lucio de Benedetto Moreira, de 30 anos, trabalhavam no Mirage Group Brasil, uma empresa de produção de eventos. Antonio era diretor administrativo-financeiro e Caio, designer.

Os dois estavam na aeronave ao lado do amigo, o doutorando em Biologia Animal na Unicamp Wellington Roberto Palhano, de 28 anos, terceira vítima do acidente. A quarta foi o piloto, João Intorm Neto, de 32 anos.

Informações do comandante do 2° Grupamento de Bombeiros, o major Yuri Morais, o helicóptero estava a caminho do Campo de Marte, na Zona Norte. Acredita-se que a aeronave sofreu uma pane e bateu em um coqueiro.

Condolências

O helicóptero tinha capacidade para um piloto e três passageiros. Ele era operado pela Helimarte Táxi Aéreo e pela Geoflito Atividades Geoespaciais e tinha permissão para fazer táxi aéreo. Em nota, a empresa pontuou que está prestando assistência às vítimas e não tem informações sobre o que teria causado o acidente.

"Estamos dando todo o suporte para as famílias das vítimas e também colaborando com as autoridades competentes. Todas as aeronaves da empresa são devidamente cadastradas, reguladas e revisadas com acompanhamento diários inclusive de órgãos estaduais", relatou Sergio Gegers, advogado da Helimarte.

Já no local do acidente, peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) colheram informações sobre a verificação inicial dos danos na aeronave.

Enquanto isso, a Mirage Group Brasil, empresa de trabalho de duas das vítimas lamentou as mortes e prestou solidariedade aos familiares e amigos dos dois.