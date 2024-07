Grávida morre em acidente de trânsito dez dias antes de dar à luz em SC

Uma mulher de 25 anos morreu em uma colisão de trânsito na rodovia estadual SC-157, entre Quilombo e Coronel Freitas, em Santa Catarina, na tarde dessa segunda-feira (15). Sabrina Springer Sotchero estava grávida. Ela foi encontrada ainda inconsciente no banco do passageiro do carro, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Segundo o UOL, o acidente envolveu um carro de passeio e um caminhão. O veículo menor teria batido na lateral do maior.

Os bombeiros informaram que, quando foi encontrada, a vítima apresentava uma grande hemorragia na face e sinais vitais oscilando. Além disso, ela teria sofrido um extravasamento de sangue no ouvido e tinha marcas arroxeadas no tórax. Fora do carro, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

O motorista do carro, um homem de 30 anos, por sua vez, sobreviveu. Ele foi levado para o Hospital São Bernardo de Quilombo com ferimentos na cabeça. Já o condutor do caminhão ficou ileso.

Excesso de velocidade

A Polícia Militar informou ao UOL que a colisão pode ter sido provocada por excesso de velocidade do carro. "É possível dizer que houve falha humana somada às condições climáticas", disse a corporação. Há relatos de que, no momento da ocorrência, a via estava molhada por água de chuva.

Bebê nasceria em breve

Nas redes sociais de Sabrina, ela havia compartilhado que o bebê nasceria em breve, dentro de dez dias, no máximo. "Antônio, eu e papai não vemos a hora de sentir seu cheirinho e de te ter nos braços", escreveu ela.