Ganhador da Mega da Virada ainda não retirou os R$ 162,6 milhões; prêmio expira próxima semana

Uma dos ganhadores do sorteio da Mega da Virada de 2020 ainda não retirou seu prêmio de R$ 162,6 milhões. O dinheiro só pode ser entregue ao vencedor até a próxima quarta-feira (31) e, caso o apostador não pegue, será realocado.

Informação foi apurada pela coluna Radar da Revista Veja. Segundo a publicação, a pessoa, que é de São Paulo e apostou online, não havia ido solicitar o prêmio até a manhã desta sexta-feira (26). O total do prêmio individual é R$ 162.625.108,22.

Caso a pessoa não retire o prêmio no prazo previsto, todo o dinheiro será repassado para o Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies). Conforme a Caixa Econômica Federal, o prêmio da Mega da Virada prescreve após 90 dias.

Maior prêmio da história

O valor total do prêmio foi de R$ 325.250.216,43 milhões, o maior da história da loteria.

Duas apostas, de São Paulo e Acaraju, no Sergipe, acertaram os seis números e ganharam o prêmio máximo da Mega da Virada

A aposta de Sergipe foi retirada no dia 8 de janeiro. A instituição não confirmou se a movimentação foi feita no estado de Sergipe, uma vez que o ganhador pode receber o prêmio em qualquer uma das agências porque o valor do prêmio foi superior a R$ 1.903,98.