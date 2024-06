Frio pode ter causado duas mortes em São Paulo no fim de semana; entenda

O Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) da capital paulista investiga a causa da morte de dois homens em situação de rua na sexta-feira (31), quando os seus corpos foram encontrados na região central da cidade. A suspeita é de que o frio tenha causado os óbitos. A polícia também investiga os casos.

A última semana foi de temperaturas baixas em São Paulo, cenário mais delicado para a população em vulnerabilidade social. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostrou que, na última quarta-feira (29), a cidade teve o seu dia mais frio do ano, com a temperatura chegando a 10,4°C. Na madrugada de quinta (30), a temperatura foi de 10,6°C.

O primeiro caso veio à tona por volta das 8h no Brás. Segundo a prefeitura, o homem era "assistido pelas equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social do território desde agosto de 2022 e aceitou, em poucas ocasiões, o encaminhamento para os serviços de acolhimento".

A última vez foi em novembro de 2023. A gestão diz que ele chegou a ser abordado por agentes do serviço social em 20 de maio, mas não aceitou ir para um abrigo municipal.

Já a segunda vítima foi encontrada horas depois, na sexta, na Santa Cecília. Segundo a Prefeitura, ele era atendido pelo serviço desde março deste ano.