Estudante morre ao colocar a cabeça para fora de ônibus e bater em poste no RJ

Uma estudante de 13 anos morreu após bater a cabeça contra um poste quando estava a bordo de um ônibus em movimento, em Nova Friburgo (RJ). O acidente aconteceu no fim da tarde de quarta-feira (17). As informações são do O Globo.

Segundo relatos de testemunhas, Fernanda Pacheco Ferraz estava sentada no fundo do veículo e decidiu colocar parte do corpo para fora com o intuito de acenar para colegas que estavam na calçada.

O acidente aconteceu quando o veículo passava pela Rua Luis Catarcione em direção ao Centro de nova Friburgo.

A jovem estava saindo do Colégio Estadual Professor Carlos Côrtes, onde estudava, e embarcou no ônibus da linha 491 — operada pela empresa Novafaol.

Motorista foi avisado de acidente por passageiros

A empresa responsável pelo veículo informou ao jornal O Globo, por meio de nota, que o motorista — com mais de 10 anos de serviço na empresa — foi avisado do acidente por outros passageiros e que ele “imediatamente estacionou o veículo, acionando os órgãos públicos pertinentes e a própria gerência operacional” da Novafaol. A empresa também lamentou “profundamente a inesperada e trágica situação".

A secretaria estadual de Educação (Seeduc) também lamentou a morte da adolescente e decretou luto de dois dias no colégio onde ela estudava.

As aulas na unidade foram suspensas esta semana e só serão retomadas na próxima segunda-feira (21).