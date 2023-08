Advogado de Fernandinho Beira-Mar é alvo de busca e apreensão por suspeita de estelionato

O advogado Raphael Brito Smith da Silva, que representa Fernandinho Beira-Mar, foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (17), no Rio de Janeiro.

Ele foi indiciado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) por estelionato e tráfico de influência. Raphael é investigado por procurar alvos de uma operação da delegacia e oferecer ajuda para intercedeu a seu favor

O advogado cobrava R$ 10 mil das vítimas para verificar "o que estava acontecendo" na operação, que já tinha sido encerrada pela DRCI. Raphael também oferecia uma solução para os inquéritos, cobrando R$ 250 mil.

No escritório do advogado, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foram apreendidos documentos e computadores, inclusive uma cópia do registro de ocorrência da especializada referente à investigação da PCDF.

O cumprimento da medida judicial foi acompanhado, integralmente, por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB/RJ).

Fernandinho Beira-Mar

Fernandinho Bera-Mar e os seis filhos foram condenados pela Justiça de Rondônia por envolvimento com o crime organizado, conforme apontou a Operação Epístolas, da Polícia Federal, realizada em 2017.

Atualmente, Fernandinhoestá preso em uma penitenciária de segurança máxima em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na época da Operação Epístolas, ele estava em uma instituição federal de Rondônia, de onde supostamente continuava a comandar uma organização criminosa no Rio de Janeiro com a ajuda de diversas pessoas, inclusive a dos filhos.