Suspeito de matar humorista Tiago Brito se apresenta em delegacia em MG

O suspeito de matar a tiros o humorista Tiago Brito já foi identificado e se apresentou, nesta quinta-feira (17) à tarde, na Delegacia de Homicídios de Ipatinga, no interior de Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil, foram apreendidas armas e munições de propriedade do homem, de 42 anos. As informações são do jornal Estado de Minas.

Conforme a publicação, o armamento está registrado nas categorias “colecionador”, “caçador” e “atirador”. Dentre as armas apreendidas está uma pistola de calibre 380, que foi utilizada para cometer o crime. “As investigações prosseguem para a conclusão do inquérito policial”, informou a PCMG.

Uma câmara de segurança registrou o crime. Segundo as imagens, um homem chega em um carro e entra na farmácia onde estaria Tiago. Os dois discutem e, na sequência, o suspeito atira nove vezes na vítima.

Tiago ainda tenta agarrar a perna do suspeito, que se desvencilha, sai do estabelecimento e foge no carro.

MOTIVAÇÃO DO CRIME

A Polícia acredita que o crime tenha sido motivado após um vídeo postado pelo humorista nas redes sociais. No vídeo, ele comentava um caso de traição envolvendo um morador da cidade.

Um inquérito policial foi instaurado pela Polícia Civil de Minas Gerais para apurar os fatos. A perícia esteve no local.