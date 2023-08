Casal que seria morto por facção criminosa é salvo pela Polícia em Mato Grosso

Um casal, formado por uma adolescente de 16 anos e um jovem de 18 anos, foi resgatado pela Polícia Civil de Mato Grosso, nesta quinta-feira (17), após serem mantidos em cárcere privado por uma facção criminosa. Os jovens tinham uma dívida de R$ 33 mil com a organização e seriam executados nessa sexta-feira (18), em Barra do Garças.

As informações são d'o GLOBO. Conforme a Polícia, a dupla foi localizada quando a polícia cumpria um mandado de busca e apreensão. O objetivo da ação era deter crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Os jovens estavam no endereço da ordem judicial.

Ainda segundo a corporação, o homem contou as policiais que o valor da dívida era cobrado em dinheiro. A quantia era referente a drogas que o casal havia perdido.

Cárcere privado

Por não terem como efetuar o pagamento de R$ 33 mil, os jovens estavam mantidos em cárcere privado sendo torturados pelo grupo criminoso. Eles também seriam obrigados a cavarem a própria cova para serem enterrados.

O casal era obrigado a realizarem trabalhos forçados. Sete pessoas foram presas. Drogas e instrumentos para comercialização foram apreendidos.

"As vítimas, que estavam juradas de morte, disseram que ainda que na noite anterior pediram a Deus que ocorresse um milagre para livrá-los da execução, e quando a Polícia Civil apareceu pela manhã, souberam que haviam sido atendidos", relatou o delegado Pablo Borges Rigo.