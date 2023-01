Estelionatários tentam aplicar golpe dentro da delegacia e são presos em flagrante

Dois suspeitos de estelionato foram presos em flagrante no Rio de Janeiro ao tentarem aplicar um golpe contra policiais, enquanto prestavam depoimento no 21º DP (Bonsucesso). Conforme a Polícia Civil, os suspeitos apresentaram versões contraditórias, o que levou os agentes a desconfiarem do caso.

Igor Oliveira da Cunha e Mario da Silva Ferreira tentavam liberar um carro clonado, apreendido na delegacia. No último dia 27 de dezembro, os policiais apreenderam um veículo Honda WRV que circulava sem placas.

Ao vistoriarem o veículo, os policiais encontraram as placas no automóvel e notaram que os dados coincidiam com o chassi. Dois dias depois, Mário teria acionado a Polícia alegando ser dono do automóvel.

Ele e Igor foram até a delegacia em posse dos documentos. Na hora de prestarem depoimentos, se contradisseram nas versões.

Mário teria se apresentado como dono do veículo. Ele disse ter vendido o carro para Igor, por R$ 45 mil. Na sequência, Igor disse que não era amigo de Mário e que ambos negociaram o veículo, tendo ele pago R $18 mil.

Igor alegou que tinha emprestado um carro para um amigo, quando a Polícia localizou e apreendeu o veículo.

Os agentes investigaram e logo concluíram que o documento apresentado por Mário pertencia ao veículo original, que consta como roubado, e serviu de base para a clonagem.

Mario foi questionado em um novo depoimento e teria confessado que o carro estava em sua casa, em Teresópolis. Ele alega que Igor quem teve a ideia do esquema. Ambos suspeitos foram detidos.

