Empresária da banda 'Julian e Juliano & Só Vanerão' e dois homens morrem em colisão no RS

Uma mulher e dois homens morreram neste sábado (1º) após uma colisão entre dois carros de luxo em Pantano Grande, no Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Uma das vítimas é Carmen Mezzari, empresária da banda Julian e Juliano & Só Vanerão (JJSV). André Naibert e Richard Santos também faleceram no acidente. O outras três pessoas ficaram gravemente feridas.

Segundo o g1, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma BMW e um Jaguar colidiram frontalmente na altura do quilômetro 231 da BR-290, por volta das 12h30 deste sábado.

As três vítimas, que estavam na BMW, seguiam no sentido interior/capital. Uma quarta pessoa estava no carro e ficou gravemente ferida, assim como um casal que ocupava o Jaguar. O veículo seguia no sentido capital/interior.

Legenda: A banda Julian e Juliano & Só Vanerão (JJSV) compartilhou nota de pesar no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, a banda publicou lamentou o ocorrido. "A partida de vocês deixa um vazio irreparável em nossos corações. Expressamos aqui nossas sinceras condolências e rogamos a Deus que conforte o coração de todos neste momento de tristeza. Que suas almas descansem em paz", diz a nota.