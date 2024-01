Corpo de mulher desaparecida é encontrado no quintal do ex-marido no RJ

O corpo de uma mulher desaparecida por 10 dias foi encontrado enterrado com concreto, no quintal da casa do ex-marido dela, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (26). Letícia Barbosa Leite da Silva, de 29 anos, foi localizada pelo irmão. As informações são da Folha de S. Paulo.

A Polícia acredita que o homem matou a ex-companheira e a enterrou. Familiares da jovem relataram que o principal suspeito fugiu do local. Letícia e o ex-marido possuem dois filhos, de cinco e dois anos, que não viviam com eles.

"Ele dava socos nela, nas costelas dela. Ela ficava toda roxa e não falava nada, ficava quieta e com a cabeça baixa. Não queria denunciar. Não estavam juntos, mas tinham idas e vindas", disse Liliane Barbosa, mãe da mulher.

O desaparecimento de Letícia foi registrado por Liliane em 16 de janeiro. A Polícia informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense é responsável pelo caso. Ainda conforme a Corporação, diligências estão em andamento "para elucidar os fatos e identificar a autoria e a motivação do crime".

Veja também

A mulher deixou ainda uma terceira filha, fruto de outro relacionamento.

Localização do corpo

O irmão de Letícia pulou o muro da casa do ex-cunhado ao saber que ele não estava em casa. Ele teria descoberto um local com cimento fresco.

"Minha filha estava enterrada, com um saco na cabeça, mãos amarradas. Tinha umas cinco camadas de cimento. Desenterramos e chamamos a polícia", revelou.

A mulher foi sepultada pela família no último sábado (27).