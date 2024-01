Novas imagens mostram Edson Davi, menino desaparecido no RJ, na barraca do pai

Novas imagens divulgadas nesta terça-feira (30) mostram o menino Edson Davi na barraca de seu pai, na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, antes de ser dado como desaparecido no último dia 4 de janeiro. O vídeo mostra o menino de cabelo seco observando o pai fazer um suco, por volta de 16h47. Para a família, isso afasta a possibilidade de afogamento e reforça a hipótese de sequestro.

Legenda: Imagem de Edson Davi na barraca foi capturada por volta das 16h47, pouco antes do pai perceber o sumiço Foto: Reprodução

O último registro de Davi que havia sido divulgado mostrava ele na beira do mar às 15h37. A partir dessa informação, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) da Polícia Civil adicionou às hipóteses a possibilidade de afogamento.

Legenda: Gravação mostra menino indo em direção ao mar Foto: Reprodução

"Esse vídeo que a gente encontrou mostra o Davi ao lado do pai, na barraca, olhando para o pai fazer um suco para o cliente. Os outros vídeos que foram divulgados são de horários anteriores. Então, para mim, é uma maior prova de que meu filho foi levado por alguém. Pois nesse vídeo ele aparece com a roupinha seca, cabelos secos, provando que ele não tinha entrado na água", apontou Marize Araújo, mãe do Davi, em entrevista do Bom Dia RJ, da TV Globo.

A Polícia Civil, entretanto, disse não acreditar em sequestro, pois a criança não aparece deixando a praia em nenhuma das imagens de câmeras de segurança analisadas. A DDPA analisa as novas imagens da barraca do pai de Edson Davi, gravadas por um funcionário do estabelecimento.

Relembre o caso

Edson Davi estava na praia da Barra da Tijuca, onde o pai trabalhava em uma barraca, quando sumiu no dia 4 de janeiro. Segundo o genitor, eles chegaram ao local pela manhã. A ausência do filho foi sentida por volta das 16h50.

O pai relata que estava fechando a conta de alguns clientes quando percebeu que a criança não estava por perto. "Ele está acostumado a ir comigo para a barraca. Conhece todos os funcionários, é obediente. Não iria com estranhos. Mas não sabemos o que pode ter acontecido", testemunhou.

O homem contou ainda que o garoto estava brincando ao lado da barraca, na areia, com duas crianças que aparentavam ter 7 anos.