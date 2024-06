Com -7,2°C, Santa Catarina registra menor temperatura do ano neste domingo

Detentora do título de Capital Nacional do frio devido ao histórico de temperaturas baixas, a cidade de Urupema, na região serrana de Santa Catarina, registrou a menor tempérie do ano neste domingo (30), de -7,2°C, com geada e congelamento de partes de lagos.

Segundo informações do Climatempo, a estação de monitoramento da Epagri/Ciram registrou a temperatura no local por volta das 6h. No ponto mais alto da cidade, no Morro das Antenas, a sensação térmica ficou em 20 graus negativos.

A serra catarinense também teve outras cidades com temperaturas negativas. São elas: (-6,7°C), Urubici (-5,7°C), Painel (-4°C) e Bocaina do Sul (-3,2°C).

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma forte e ampla massa de ar polar derrubou a temperatura no Paraná, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.