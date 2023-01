Chefe de tráfico foge de penitenciária com dois presos de alta periculosidade no Rio de Janeiro

O chefe de tráfico Jean Carlos Nascimento dos Santos, o "Jean do 18", fugiu da Penitenciária Lemos de Brito, em Bangu, no Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (29). O homem, considerado um dos traficantes mais perigosos e violentos do estado, estava acompanhado de dois amigos, também presos de alta periculosidade. As informações são do g1.

Os outros fugitivos foram identificados como Lucas Apostólico da Conceição e Marcelo de Almeida Farias Sterque.

O trio fugiu com a ajuda de uma corda feita com lençóis, jogada ao lado da base do Serviço de Operações Especiais. O espaço fica na parte de trás do complexo de presídios, diante de um lixão.

Conforme a polícia, "Jean do 18" comandou a invasão ao Fórum de Bangu em 2013 e, em 2016, mandou matar o próprio advogado. Além disso, também foi responsável por chefiar o tráfico do Morro do Dezoito, em Água Santa, na Zona Norte do Rio. Estava preso desde 2017.

Realização de vistoria geral na unidade

Após a fuga, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) afirmou, em nota, que uma vistoria geral na unidade está sendo realizada.

"Desde que tomou conhecimento do ocorrido, passou a mobilizar as suas forças para apurar as circunstâncias do episódio, suspendendo de imediato as visitas e promovendo uma vistoria geral na unidade”, detalhou.

Ainda segundo o g1, a secretária Maria Rosa Lo Duca Nebel determinou a transferência de dois custodiados da mesma facção dos foragidos para Bangu 1.

Além disso, acompanhou as perícias na penitenciária e mobilizou uma equipe da Divisão de Recaptura (Recap) da Polícia Penal para ir à rua em busca dos foragidos.