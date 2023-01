Menina de 5 anos escapa sem ferimentos após ser atingida por carro dirigido por homem bêbado no MS

Uma criança de 5 anos foi atingida por um carro desgovernado na tarde do último sábado (28), em Bonito, no Mato Grosso do Sul. O condutor estava bêbado e ainda atropelou um motociclista, confirmou a Polícia Militar.

Câmeras de segurança captaram o momento em que o motorista invadiu a pista e atingiu o condutor da moto. Em seguida, ele invade uma autoescola e atinge a menina que brincava no local.

Segundo o G1, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram ao local do acidente. O suspeito fez teste do bafômetro que resultou em 0,95 mg/l. Ele foi preso em flagrante.

As investigações preliminares indicaram que o motorista teria dormido ao volante. Ele disse que estava bebendo desde às 10h com amigos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a menina foi atingida por alguns estilhaços de vidro, mas não teve ferimentos graves. O motociclista foi encaminhado para o hospital da cidade com escoriações na perna.