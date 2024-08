Caso Isis: Justiça revoga prisão de suspeito envolvido em desaparecimento de adolescente grávida

A Justiça revogou a prisão temporária do vigilante Marcos Vagner de Souza, suspeito de envolvimento no desaparecimento da adolescente Isis Victoria Mizerski em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. As informações são do g1.

O revogamento da prisão foi assinado na noite desta quinta-feira (8), após pedido feito pela defesa de Marcos. O Ministério Público se manifestou contra, pedindo que o suspeito continuasse preso "para garantia do bom andamento das investigações".

Na decisão, o juiz João Batista Spanier Neto afirma que "não se encontram mais presentes os requisitos que autorizaram a prisão temporária". A prisão havia sido prorrogada a pedido da Polícia Civil sob fundamento da "imprescindibilidade para as investigações" e a consequente elucidação do crime.

No documento, o magistrado cita que a prisão temporária é decretada durante a fase preliminar de investigações, para garantir um bom andamento das investigações, e justifica a revogação da prisão afirmando que as diligências feitas pela polícia "indicam eventual conclusão das investigações, que de fato ocorreu pela juntada do relatório da autoridade policial há pouco".

Adolescente grávida

Segundo a Polícia Civil do Paraná, Isis está grávida e sumiu no dia 6 de junho após se encontrar com Marcos, apontado como pai do bebê. O vigilante foi preso no dia 17 de junho. A polícia acredita que Marcos assassinou a adolescente e ocultou o corpo dela.

Segundo as investigações, dois dias antes do sumiço, ele foi a uma farmácia onde, segundo uma testemunha, pediu um remédio abortivo.

No dia do desaparecimento da jovem, o homem foi filmado na região onde Isis enviou a própria localização à mãe antes de sumir e, segundo a polícia, imagens de câmeras de segurança apontam "imprecisões" em trechos do depoimento dele.