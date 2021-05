Caso Henry: Monique planejava se separar de Dr. Jairinho três dias antes da morte do menino

A professora Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, 4, planejou se separar do namorado, o médico e vereador Dr. Jairinho (sem partido), três dias antes da morte do menino, ocorrida no dia 8 de março. É o que mostram mensagens recuperadas pela Polícia Civil do Rio no celular da babá Thayna de Oliveira Ferreira, e que constam no inquérito que investiga o homicídio. As informações são do jornal O Globo.

Jairinho e Monique foram indiciados pelo homicídio duplamente qualificado do menino nesta segunda-feira (3). A funcionária disse em conversa com o pai que a patroa, após ser agredida pelo vereador, arrumou suas malas para ele deixar o imóvel com a condição de que Jairinho ficasse “pagando as coisas dela”, senão iria “f… ele”.

Legenda: Em conversa com o pai, Thayna de Oliveira Ferreira disse que Monique pediu para Jairinho pagar as contas dela, ou iria “f… ele” Foto: Reprodução

Na conversa, Thayna narra ter chegado para trabalhar no apartamento 203 do Condomínio Majestic, no Cidade Jardim, onde viviam Monique, Jairinho e Henry, quando a família ainda dormia.

A jovem diz ter ficado lavando louça, já que a empregada Leila Rosângela de Souza Mattos estava ausente. “Geralmente tem gin, vinho, uísque. Mas dessa vez não tinha nada. Então, quer dizer, nem bêbado estava”, escreve ela ao pai.

Legenda: As mensagens foram recuperadas pela Polícia Civil do Rio e constam no inquérito que investiga o homicídio de Henry Borel Foto: Reprodução

Uma conversa por mensagens entre Thayna e Monique foi um dos elementos-chave para a prisão da professora e do parlamentar, em abril.

A babá narrou as agressões de Jairinho contra Henry do dia 12 de fevereiro. Thayna avisou que Henry relatou que o padastro o pegou pelo braço, deu uma banca e o chutou. A babá também alertou a Monique que o menino era ameaçado por Jairo, evitando que ele contasse das agressões.

Entenda o caso

Henry Borel morreu na madrugada de 8 de março, no apartamento em que vivia com Monique e Dr. Jairinho, na Barra da Tijuca. Segundo as investigações, Henry era agredido pelo vereador com bandas, chutes e pancadas na cabeça. Monique tinha conhecimento da violência desde o dia 12 de fevereiro, pelo menos.

Henry foi levado pela mãe e pelo padrasto ao hospital Barra D'Or na madrugada de 8 de março e já chegou à unidade sem vida.

Legenda: Henry Borel morreu em 8 de março, aos quatro anos Foto: Reprodução/Redes Sociais