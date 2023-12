Câmeras flagram luzes no céu de SC em noite de Natal; veja vídeo

Câmeras da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon) registraram luzes de satélites Starlink e dois pequenos meteoros no céu de Monte Castelo, em Santa Catarina, na madrugada de domingo (24), véspera de Natal.

"Papai Noel ou Starlink?", brincou Jocimar Justino, que integra a Bramon, em uma publicação no Instagram. "Em nossas câmeras de monitoramento, capturamos uma sequência de objetos luminosos desfilando pelo céu. Alguns dizem que era o Papai Noel em sua jornada natalina, mas temos uma explicação mais terrena para isso", começou o especialista.

Segundo ele, as luzes são os satélites Starlink, lançados no sábado (23) de Cabo Canaveral, na Flórida. "Este fenômeno não foi exclusivo de Monte Castelo. Todo o estado de Santa Catarina e grande parte do Sul do Brasil puderam testemunhar esse desfile tecnológico no céu", afirmou Justino.

Meteoros

Além das luzes do satélite, outros dois pequenos meteoros também foram avistados no céu do Sul do País neste fim de semana, de acordo com o profissional da Bramon.

Os fenômenos são comumente chamados de "estrelas cadentes".