Brasil tem terceiro dia seguido com mais de 2.600 mortes por Covid-19 em 24 horas

Pelo terceiro dia seguido nesta semana, o Brasil registrou mais de 2.600 mortes por Covid-19 no intervalo de apenas 24 horas. Foram contabilizados 2.724 novos óbitos pela doença neste período, segundo atualização do Ministério da Saúde (MS) desta quinta-feira (18).

Com isso, já são 287.499 vidas perdidas desde o início da pandemia. O País chegou a 11.780.820 confirmações de infecções pelo novo coronavírus.

Ceará

A alavancada de casos também preocupa no Ceará, que registrou 12.704 óbitos por Covid-19 nesta quinta-feira (18). Em 24 horas, o Estado teve 15 mortes confirmadas pela doença, segundo dados do IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Até o momento, o Estado confirmou 489.224 registros de Covid-19 e 343.427 casos recuperados.

A ocupação de leitos também permanece com índices alarmantes. A taxa de UTIs para adulto está em 97%, enquanto, em enfermaria, 83,12% dos leitos estão ocupados.