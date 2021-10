Bebê com corpo queimado após reação a remédio tem alta em Goiânia

Internada em Goiânia após ter 72% do corpo coberto por queimaduras devido a uma reação alérgica, a bebê de 1 ano e dois meses teve alta hospitalar e continuará o tratamento em casa. Helena Cristina passou 46 dias internada, dos quais 15 esteve intubada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As informações são do G1.

Para os pais da bebê, sua recuperação foi um milagre. “Nossa Helena começa uma nova fase em sua vida. Vemos sim as mãos de Deus fazendo um milagre. Ela continua com seu tratamento em casa, reaprendendo o que mal sabia direito, pois estava começando a caminhar [quando internou]”, disse a família.

A criança estava internada no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) desde o começo de setembro e recebeu alta na segunda-feira (25). Antes disso, ela passou por outros dois hospitais, em Anápolis, onde a família mora.

Hugo Cristiano Penno da Silva, pai de Helena, disse que ela teve reação a um medicamento para tratar convulsões. A família informou que agora ela faz tratamento em casa para fortalecer a imunidade e para a cicatrização da pele. “O pior já passou”, disse o pai.

Legenda: Helena teve 72% do corpo coberto por queimaduras após reação a medicamento Foto: Arquivo pessoal/ Hugo Penna

Apoio da população

A família agradeceu os profissionais de saúde que ajudaram na recuperação de Helena e aos hospitais por onde ela passou, assim como também por todo o apoio recebido da população.

“Durante esse caminho, fizemos muitas amizades novas, reforçamos velhas amizades e descobrimos como a união e a solidariedade são importantes nesse momento de angústia e dor. Vimos outros casos parecidos ou problemas diferentes que procuramos ajudar, assim como nos foi ajudado”, disse.

