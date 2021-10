'Terror do INSS': idoso aposentado há 45 anos ganha bolo temático e foto viraliza

Na última sexta-feira (22), Seu Elizeu Nicácio comemorou 96 anos de vida no Rio de Janeiro, e o tema da festa de aniversário dele viralizou nas redes sociais.

A família do idoso decorou um bolo com a frase "Terror do INSS", e a imagem gerou milhões de compartilhamentos. As informações são do G1.

Em quase um século de vida, Seu Elizeu contribuiu 31 anos para a Previdência Social, entre 1945 e 1976. Portanto, está aposentado há 45 anos - tempo que representa praticamente a metade de sua existência.

A neta, Júlia Nicácio, 22, foi responsável por fotografar o momento e garante que tudo começou com uma brincadeira.

"Isso é uma piada interna da família. Ele é aposentado há muito tempo e ainda recebe uma pensão da minha avó. É o responsável pelo rombo na previdência", brinca Júlia, que mora com o idoso em Jacarepaguá.

"Ele é muito ativo, sobe a ladeira onde a gente mora mais rápido que eu. Gosta de jogar. Já fizemos festa com tema de Mega-Sena, dupla-sena. Ano que vem vai ser de jogo do bicho", adianta.

"Orgulho da OMS"

Além de "Terror do INSS", seu Elizeu também é o "Orgulho da OMS", acrescenta a neta: "Pela idade, foi um dos primeiros a tomar a vacina, primeira, segunda, terceira dose. Brigava com quem andava sem máscara. Orgulho da OMS mesmo".