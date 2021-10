Noiva se nega a fazer voto de submissão em casamento e viraliza nas redes sociais: "ser submissa, não"

Inaiã Dias, 31, analista de recursos humanos, chamou atenção nas redes sociais com um vídeo do próprio casamento, realizado em 16 de outubro deste ano. Em celebração em um buffet de São Paulo, ao fazer o juramento de amor eterno no altar, ela se negou a repetir as palavras de um celebrante que pedia que ela fosse submissa ao marido.

No vídeo publicado nas redes sociais pelos irmãos de Inaiã, a analista aparece divergindo os votos de matrimônio, e o celebrante pede que ela repita as palavras do juramento: “Prometo te amar, cuidar de você, te respeitar e ser submissa...”.

De imediato, com sorriso no rosto, Inaiâ respondeu: "Ser submissa, não!", e os convidados aplaudiram a noiva.

Após a repercussão do vídeo, a analista de RH disse ao portal G1 que recebeu muitas mensagens de apoio de mulheres através das redes sociais.

"A gente sabe que as conquistas femininas ainda estão se consolidando e muitos episódios ruins contra mulheres acontecem ainda. Não sou feminista e não faço parte de nenhum movimento. Nem pretendo viver de fama e usar esse episódio para conquistar nada", declarou.

Lua de mel na Bahia

Legenda: Casal curtiu viagem em Trancoso após o casamento Foto: Reprodução/Instagram

Inaiã Dias passou a lua de mel com o marido Roney Barros, 40, em Trancoso, na Bahia. Em entrevista, ela falou sobre a repercussão do vídeo do casamento.

“Acho que a palavra submissa, do jeito que eu conheço e está no dicionário, não deveria mais ser usada nos dias de hoje, quando a mulher trabalha, é independente e busca no casamento uma parceria", declarou a analista.