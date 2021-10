Motorista de ônibus retruca preconceito de passageira com deboche e diz que dirige 'dando pinta'

O motorista de ônibus Leandro Miranda, 43, do Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo bem-humorado narrando uma situação desconfortável que enfrentou durante o expediente na última sexta-feira (22), quando uma passageira fez um comentário preconceituoso sobre sua sexualidade.

Segundo o motorista, no vídeo que viralizou, ele estava "dirigindo, quietinho", quando parou para subir no ônibus um fiscal que, carinhosamente, referindo-se ao horário do início da corrida, perguntou: "Ô, bebê, que horas você saiu de lá?".

Nessa hora, uma passageira se intrometeu: "Ué, ele te chamou de bebê?". Leandro respondeu: "Chamou". Ela rebateu: "E o senhor deixa?". Ele: "Não tem problema, não". Ela: "Os outros podem achar que o senhor é gay". E ele: "Mas eu sou gay".

O comentário da passageira se tornou ainda mais preconceituoso quando ela, "espantada" com a resposta do motorista, exclamou: "Meu Deus! E como o senhor dirige o ônibus?". Ao que Leandro, debochado, respondeu: "[Dirijo] Dando pinta. 'Vou armar a seta! Vou parar, hein? Mona, tem troco?'", retrucou, irônico.

Homofobia velada

Ao G1, o motorista disse que o intuito da resposta debochada e do vídeo foi negar que haja diferença na execução de um trabalho por pessoas homossexuais e heterossexuais.

"Foi homofobia, velada, mas foi. Mas eu sou debochado, sabe? Reajo assim. Ela [a passageira] se assustou mais ainda quando eu disse que era gay. Eu fiz graça, o ônibus estava cheio e todo mundo riu, ela ficou sem graça", compartilhou Leandro, que disse não costumar sofrer preconceito abertamente no trabalho. "Quando tem preconceito é uma coisa mais velada e eu levo na brincadeira", afirmou.

Após viralizar na internet, o motorista está, hoje (26), com 22,3 mil seguidores no Instagram. Suas últimas publicações já receberam comentários de famosos como as atrizes Camila Pitanga e Cissa Guimarães, o humorista Rafael Portugal e o professor, apresentador e ex-BBB João Pedrosa.