Avião de pequeno porte cai no Rio Grande do Sul

Um avião de pequeno porte caiu em Montenegro, no Rio Grande do Sul, na tarde deste sábado (11). As informações são do g1.

Duas pessoas foram resgatadas com vida. A aeronave, utilizada para instrução, era rebocada para decolagem quando a asa direita se chocou contra uma árvore e, em seguida, com uma rede de alta tensão. Após isso, o avião colidiu com o solo.

As duas pessoas que foram resgatadas são professor e aluno, que passam bem. O aluno saiu caminhando do local, já o instrutor foi encaminhado ao Hospital de Montenegro.