Após denúncias, vereador Gabriel Monteiro perde patrocínios nas redes sociais

Após servidores e ex-funcionários do vereador carioca Gabriel Monteiro o acusarem de assédio moral e sexual, marcas já suspenderam o patrocínio nas redes sociais dele. Segundo o portal Extra, essa movimentação ocorre em meio à campanha "Desmonetiza Gabriel Monteiro", encabeçada pela Sleep Giants Brasil.

A ação busca se posicionar contra o financiamento de discursos de ódio e fake news. O parlamentar do Rio de Janeiro, que também é youtuber e ex-policial militar, concentra cerca de 6 milhões na internet e seus vídeos registram até 50 milhões de visualizações.

Dentre as publicações, Gabriel possui conteúdos com propagação de discursos de ódio e transfobia. O diretor jurídico da Sleep Giants Brasil, Leonardo Leal, detalhou que a campanha se deve a três fatores:

Propagação de conteúdo nocivo;

Comportamento desinformativo e odioso;

Grande alcance de suas publicações.

Por isso, reforçou a importância de não só suspender o patrocínio, como garantir que as marcas não sejam substituídas por outras.

Suspensão dos patrocínios

Dentre as empresas que aderiram à campanha estão a Buser e a Shopee.

Ao Extra, a Shopee detalhou que "o canal não está de acordo com os valores da Shopee". "Nosso time de mídia já foi acionado para pausar os posicionamentos automáticos dos nossos anúncios".

A Buser também publicou numa rede social: "Estamos Cientes do ocorrido, nosso time já excluiu o canal da nossa lista de anúncios, e juntos com nosso time responsável vamos atualizar a lista de contas de acordo com nossa conduta".

