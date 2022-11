Anvisa libera venda de álcool 70% na forma líquida

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta quinta-feira (17), a venda livre e a doação de álcool etílico 70% na forma líquida, desde que estejam devidamente regularizados na agência.

A medida foi adotada de forma extraordinária e terá validade de 90 dias, diante do aumento de casos de Covid-19 no país. A substância estava com a venda proibida deste 2002, devido ao grande número de acidentes.

Reduzir a transmissão

Segundo a Anvisa, o objetivo é ampliar o acesso a produtos que contribuem na implementação de resposta coordenada para reduzir a transmissão e proteger a população em geral do novo coronavírus.

A decisão destaca ainda que a Covid-19 tem demonstrado tendência a ter picos anuais de sazonalidade no Brasil, ao contrário de outras doenças respiratórias, como a influenza ou gripe, que aparecem com mais frequência no país apenas nos meses de inverno.

