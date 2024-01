Antena captura sinal de passageiro que estava em helicóptero desaparecido em SP

Uma antena captou sinais do celular de um dos passageiros do helicóptero que saiu de São Paulo no dia 31 de dezembro com destino à Ilhabela. No entanto, a Força Aérea Brasileira (FAB) suspeita que o aparelho telefônico pode ter caído na Mata Atlântica.

Com a localização das antenas dos aparelhos celulares, será mais fácil encontrar a aeronave e os tripulantes. "A Polícia Civil esclarece que não foi realizada a interceptação telefônica de áudio, dados telemáticos, ou mensagens de texto dos ocupantes do helicóptero desaparecido", detalhou o órgão, em nota.

Conforme o Uol, o sinal estava na mesma região em que outro celular já tinha sido localizado, porém, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) não informou de quais passageiros são os sinais. Os celulares dos passageiros não tiveram sinais de atividade, indicando que devem estar desligados.

AERONAVE DESAPARECIDA

O helicóptero decolou às 13h15 do dia 31 de dezembro, do Aeroporto Campo de Marte, e perdeu contato com as torres de comando. A FAB foi notificada do desaparecimento às 22h30 do mesmo dia.

A aeronave que está realizando as buscas conta com um sistema de busca que permite rastrear por calor. "Com capacidades avançadas e tecnologia de ponta, o SC-105 Amazonas da FAB tem definido padrões para missões de busca e salvamento, servindo como uma plataforma robusta para operações SAR (sigla em inglês para busca e salvamento)", declarou a FAB, em nota.

Legenda: As buscas estão sendo realizadas por uma equipe chamada de Esquadrão Pelicano Foto: Divulgação/FAB

A aeronave decolou com quatro pessoas, sendo identificadas como Luciana Marley Rodzewics Santos, de 46 anos, a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sawunoto, de 20, e um amigo chamado Rafael estavam a bordo do helicóptero. Além deles, havia o piloto Cassiano Tete Teodoro.

As buscas estão concentradas na região de serra do Litoral Norte de São Paulo, entre Caraguatatuba e Paraíbuna, além de ter sobrevoado a região de Natividade da Serra e São Luiz do Paraitinga.