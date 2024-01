Médica de 29 anos morre ao perder controle da direção em SP; pets da vítima também estavam no carro

A médica Laís Cristina Agostinho Xavier, 29 anos, morreu após sofrer um acidente de carro em uma estrada de Presidente Alves, no Interior de São Paulo. O caso aconteceu na manhã de terça-feira (9), quando ela perdeu o controle da direção.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária, o veículo invadiu um canteiro central e bateu em uma estrutura de escoamento de água. Com o impacto, o carro capotou, invadindo a rodovia Marechal Rondon no sentido contrário. Ela estava em uma pista no sentido de Lins a Bauru. As informações são do Uol.

As causas da perda de controle da direção ainda estão sendo investigadas. Por conta do acidente, a jovem morreu no local. Além dela, os animais dela — dois gatos e um cachorro — também faleceram.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo detalhou que policiais foram ao local da ocorrência, e uma equipe de resgate já tinha confirmado a morte de Laís. O Instituto de Criminalística e o IML (Instituto Médico Legal) apuram o acidente.

A morte da médica foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor.