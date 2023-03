Alunos de Medicina da USP que sofreram golpe cancelam vaquinha após acordo para festa de formatura

Os alunos da 106ª turma de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), que sofreram golpe por uma colega de turma, suspenderam a vaquinha divulgada anteriormente para financiar a festa de formatura.

Em publicação no sábado (4), a comissão da turma explica que, após acordo entre a empresa Ás Formaturas e o Grupo Toy, eles terão uma festa nos mesmos moldes do projeto inicial.

"Vamos parar as arrecadações extras e devolver o dinheiro que já foi arrecadado aos doadores", diz o comunicado. Não foi informado o valor arrecadado até o momento.

A comissão diz ainda que segue buscando parcerias. "Agradecemos muito a todos que se mobilizaram em nos ajudar e também as empresas que estão atuando neste momento", afirma.

Os formandos anunciaram o financiamento coletivo em janeiro, na tentativa de suprir o desvio de quase R$ 1 milhão feito pela colega. A comissão tentou chamar a atenção de marcas e famosos, como a cantora Anitta e o streamer Casimiro.

Desvio milionário

Alicia Dudy Muller Veiga, de 25 anos, foi indiciada pela Polícia Civil por apropriação indébita devido à suspeita de desvio de R$ 927 mil da comissão de formatura. A jovem já foi associada à lavagem de dinheiro e estelionato em outro caso no último ano.

A jovem declarou que buscou investir o valor, mas perdeu dinheiro por não ter conhecimento em finanças. Posteriormente, tentou recuperar o valor perdido jogando na loteria. Alicia chegou a ganhar cinco vezes na loteria em 2022.

No entanto, investigações conduzidas pelo 16º Distrito Policial apontaram que a estudante também usou parte do montante para cobrir despesas pessoas. Os gastos no cartão de crédito subiram de R$ 2 mil para R$ 7 mil.

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) se posicionou contra o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Civil, entendendo se tratar de um crime de estelionato e não de apropriação indébita. A polícia deve, portanto, retomar o inquérito.

A suspeita chegou a solicitar o tratamento da faculdade em 24 de janeiro, e voltou a frequentar a instituição na última semana.