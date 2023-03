Carro do influenciador Toguro envolvido em acidente será apreendido, diz delegado

A Polícia Civil do Rio de Janeiro irá apreender o carro do influenciador Tiago Toguro, envolvido em um acidente fatal que vitimou o motociclista Johny Vieira. A ação da polícia acontece para que o veículo possa ser periciado e ajude na investigação. O veículo pode ser retido sem mandado judicial de busca e apreensão por ter ocorrido morte. As informações são do portal G1.

Cláudio Vieira de Campos, delegado responsável pelo caso, disse que o carro não foi apresentado quando o influenciador foi prestar depoimento. Toguro foi liberado na 21ª Delegacia Policial após prestar depoimento. Segundo o portal, Vieira de Campos ainda busca imagens do acidente.

Legenda: Motociclista morre em acidente com influenciador Foto: Reprodução/ Instagram

O ACIDENTE

Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para apurar o acidente envolvendo o influenciador Tiago Toguro, na última sexta-feira (3), que deixou um motociclista morto na Linha Amarela. A informação é do jornal O Globo. A 21ª DP está investigando o caso.

O acidente ocorreu na Linha Amarela. De acordo com os primeiros relatos publicados pelo G1, o influenciador teria perdido o acesso para a Avenida Brasil e teria dado marcha à ré para recuperar a saída perdida. Nesse momento, foi quando houve a colisão. No entanto, Toguro nega que tenha feito essa manobra.

Em nota publicada nas redes sociais, o influenciador afirma que o motociclista colidiu na parte traseira do veículo dele e "em momento algum eu dei marcha ré". Toguro diz ainda que aguardou atendimento médico, se colocou à disposição das autoridades e está em contato com familiares da vítima.

QUEM É TOGURO

Tiago Toguro é um influenciador digital do ramo fitness com mais de 6,3 milhões de seguidores no Instagram. Ele é formado em educação física, estudante de nutrição e também faz parte do canal Mansão Maromba.