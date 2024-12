Alistamento militar feminino começa em 2025 com inscrições a partir de janeiro; veja benefícios

O alistamento feminino no Exército, na Marinha e na Aeronáutica poderá ser feito de 1º de janeiro de 2025 até 30 de junho. Diferentemente dos homens, que têm a obrigatoriedade de se alistar ao completar 18 anos, as mulheres poderão se inscrever de forma voluntária.

As regras do alistamento feminino são parecidas com as do público masculino. Será necessário ter ao menos 18 anos em 2025 e morar em um dos municípios contemplados no Plano Geral de Convocação. São 1,5 mil vagas em 28 municípios de 13 estados e no Distrito Federal, sendo 1.010 no Exército, 155 vagas na Marinha e 300 na Aeronáutica.

A incorporação terá início em 2026, entre 2 e 6 de março ou 3 e 7 de agosto. Serão 12 meses de serviço que podem se estender por até oito anos.

Veja também País Mãe de jovem negro morto pela PM de SP rebate versão da Polícia: 'Ele não reagiu, foi executado' País Passageira morre a bordo de voo da Gol entre Brasília e Miami

Como participar e benefícios

De acordo com o Exército, enquanto estiverem em serviço, as mulheres podem usufruir dos mesmos benefícios que os militares homens, como remuneração, auxílio-alimentação, licença maternidade e contagem de tempo para aposentadoria.

Para participar das Forças Armadas, é necessário realizar a inscrição pela internet ou presencialmente, em uma Junta de Serviço Militar. O processo seletivo será composto por entrevista, inspeção de saúde e testes de aptidão física.

As mulheres serão incorporadas na Marinha como marinheiros-recrutas, no Exército como soldados ou na Força Aérea como soldados de segunda-classe. Durante o serviço, elas passarão por cursos de capacitação profissional em diversas áreas, promovidos pelo Projeto Soldado Cidadão. O treinamento físico também será equivalente ao dos homens.

Cidades com vagas em 2025

Águas Lindas de Goiás (GO)

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Brasília (DF)

Campo Grande (MS)

Canoas (RS)

Cidade Ocidental (GO)

Corumbá (MS)

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

Formosa (GO)

Fortaleza (CE)

Guaratinguetá (SP)

Juiz de Fora (MG)

Ladário (MS)

Lagoa Santa (MG)

Luziânia (GO)

Manaus (AM)

Novo Gama (GO)

Pirassununga (SP)

Planaltina (GO)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

Santa Maria (RS)

Santo Antônio do Descoberto (GO)

São Paulo (SP)

Valparaíso de Goiás (GO)

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.