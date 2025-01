A caminho do trabalho, policial militar é morto a tiros no Rio de Janeiro

Um sargento da Polícia Miliar do Rio de Janeiro (PMRJ), identificado como Marco Paulo Freire Azevedo, foi morto a tiros no Aterro do Flamengo, Zona Sul da capital fluminense, na manhã deste domingo (26).

Pelo que noticiou o g1 e a TV Globo, que tiveram acesso a gravações do sistema de videomonitoramento, câmeras flagraram parte do ataque contra o agente de segurança. A vítima tinha 38 anos. Na filmagem é possível ver o carro no qual o militar estava fugindo da abordagem dos criminosos.

Veja também País Jovem baleada pela PRF apresenta melhora e já consegue falar, diz boletim médico País Marido revela instabilidade de suspeita de envenenar bolo em Torres: 'Vai do 8 a 80'

De acordo com a PMRJ, agentes do 2º Batalhão de Polícia Militar foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram o homem morto. Ele tinha 38 anos e estava na corporação desde 2012.

Segundo relatos de testemunhas, Marco estava passando de carro quando foi abordado pelos autores do crime, que estavam armados em outro veículo. Conforme foi relatado, o policial reagiu, mas a arma falhou.

Os criminosos atiraram várias vezes contra o carro do PM e depois fugiram pela contramão. Marco Paulo estava a caminho do trabalho, no 19º Batalhão de Polícia Militar, onde estava escalado.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realizou uma perícia no lugar do crime. Uma das linhas de investigação é a de que houve uma execução.