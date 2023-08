Vídeo mostra queda de avião Embraer Legacy na Rússia; líder do Grupo Wagner estava a bordo e morreu

Um vídeo mostra o momento em que o avião Embraer Legacy 600 com o líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigojin, a bordô caiu, nesta quarta-feira (23), na região de Tver, na Rússia. A bordo haviam dez pessoas, ninguém sobreviveu.

Nas imagens é possível ver o avião caindo do céu e populares gritando com o ocorrido. Conforme as agências Ria Novosti, TASS e Interfax, o voo seria entre Moscou e São Petersburgo.

"Havia dez pessoas a bordo, incluindo três tripulantes. Segundo as primeiras informações, todas as pessoas a bordo morreram", informou o Ministério russo de Situações de Emergência, um pouco antes, no Telegram.

Segundo a mesma fonte, este avião, um Legacy, da Embraer, caiu perto da localidade de Kuzhenkino, na região de Tver, a noroeste de Moscou. "O Ministério russo para Situações de Emergência está realizando operações de busca", completou.

A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia informou que uma investigação para apurar a causa do acidente envolvendo Prigozhin foi aberta.