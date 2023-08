Avião Embraer Legacy 600, que caiu na Rússia, é de empresa brasileira; conheça modelo

O avião com dez pessoas a bordo que caiu na Rússia, sem deixar sobreviventes nesta quarta-feira (23), é de empresa multinacional brasileira. Dentre a lista de passageiros do Embraer Legacy 600, está o chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Evgueni Prigozhin, está na lista de passageiros, informaram agências russas de notícias.

A aeronave foi adquirida pela Autolex Transport, companhia associada a Prigojin. O líder do grupo Wagner teria ainda dois Cessnas 182, além de um British Aerospace 125 e um Hawker 800XP. O veículo foi produzido em 2007 para a companhia sérvia Linxair, sendo comprado em 2020.

Devido às sanções americanas, o avião está proibido de voar em espaços aéreos norte-americanos e da União Europeia.

O Embraer Legacy virou notícia após pousar na na base aérea de Machulishchy, a sul de Minsk, vinda de Rostov-no-Don, em 27 de junho. Na ocasião, o grupo de Wagner tomou brevemente a cidade russa durante a rebelião.

Embraer Legacy 600

A aeronave, na verdade, é um Legacy 600, produzido pela multinacional brasileira Embraer. A empresa é a terceira maior do mundo no ramo da aviação civil.

O Legacy 600 é um jato executivo de pequeno a médio porte, tendo sido lançado em 2000. A aeronave omeçou a ser produzido comercialmente em 2002, segundo o site da própria Embraer. O bimotor tem capacidade para uma tripulação de duas pessoas e de 12 a 15 passageiros.

A Embraer anunciou em 2020 que pararia a produção do jato. A decisão foi acelerada pela pandemia, contudo, também houve a necessidade da empresa em priorizar modelos mais novos. Os Legacies foram substituídos pelos modelos Phenom e Praetor.

Acidente aéreo

Segundo as agências Ria Novosti, TASS e Interfax, citando o órgão russo de transporte aéreo, Rossaviatsia, o nome de Evgueni Prigozhin aparece na lista de passageiros deste avião que faria o voo entre Moscou e São Petersburgo.

"Havia dez pessoas a bordo, incluindo três tripulantes. Segundo as primeiras informações, todas as pessoas a bordo morreram", informou o Ministério russo de Situações de Emergência, um pouco antes, no Telegram.

Segundo a mesma fonte, este avião, um Legacy, da Embraer, caiu perto da localidade de Kuzhenkino, na região de Tver, a noroeste de Moscou. "O Ministério russo para Situações de Emergência está realizando operações de busca", completou.