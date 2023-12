Vídeo mostra momento em que casa explode após disparos com pistola sinalizadora nos EUA

Na noite desta segunda-feira (4), uma casa explodiu durante após um suspeito efetuar múltiplos disparos com uma pistola sinalizadora em Arlington, Virgínia, nos Estados Unidos.

Por volta das 20h (22h no horário de Brasília), o Departamento de Polícia do Condado de Arlington (ACPD) informou através do X (antigo Twitter), que uma equipe estava na N. Burlington Street investigando um suspeito que havia disparado uma pistola sinalizadora dentro de sua casa.

De acordo com a ACPD, os policiais tentaram executar um mandado de busca na residência, mas o suspeito efetuou múltiplos disparos, ocasionando a explosão. As circustâncias do caso estão sendo investigadas.

O corpo de bombeiros de Arlington está no local e segue trabalhando para apagar o fogo. Policiais que atuaram no caso relataram ferimentos leves e ninguém foi encaminhado ao hospital, segundo a ACPD.

Veja o vídeo da explosão

Confira o pronunciamento da ACPD