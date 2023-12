Vulcão na Indonésia entra em erupção, e 11 alpinistas são encontrados mortos; veja vídeo

Ao menos 11 pessoas morreram e 12 continuam desaparecidas após a erupção do vulcão Marapi, na região oeste da Indonésia, anunciaram nesta segunda-feira (4) os serviços de emergência após uma noite de buscas, durante a qual resgataram três montanhistas.

No momento da erupção, no domingo (3), 75 pessoas estavam no local e 26 não foram resgatadas a tempo, informou Abdul Malik, diretor da Agência de Busca e Resgate de Padang. "Encontramos 14 pessoas, três com vida, e 11 foram encontradas mortas", disse Malik.

Os três sobreviventes foram resgatados perto da cratera "em estado debilitado, alguns com queimaduras", acrescentou o diretor.

As equipes de resgate trabalharam durante a noite para ajudar os montanhistas, informou a agência de conservação ambiental de Sumatra Ocidental.

O monte Marapi, na ilha de Sumatra, com 2.891 metros de altura, entrou em erupção no domingo às 14h54 locais (4h54 de Brasília), o que gerou uma coluna de cinzas de três quilômetros de altura.

Desaparecidos

Doze pessoas continuam desaparecidas. Entre as 49 que conseguiram descer a montanha a tempo, algumas estão hospitalizadas, segundo Malik.

A erupção, que prossegue, impede as operações de resgate com helicóptero, explicou.

As cinzas expelidas pelo monte Marapi alcançaram 3 mil metros acima do cume, anunciou no domingo Hendra Gunawan, diretor do Centro Indonésio de Vulcanologia e Riscos Geológicos. Os moradores das localidades próximas receberam máscaras e ordens para permanecerem em suas casas.

O Marapi, que significa "montanha de fogo", é o vulcão mais ativo de Sumatra. As autoridades determinaram uma zona de exclusão de três quilômetros ao redor da cratera.

"A chuva de cinzas atingiu a cidade de Bukittinggi", afirmou no domingo Ahmad Rifandi, funcionário da estação de monitoramento do monte Marapi.

A Indonésia fica na região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, área de encontro de placas tectônicas e de grande atividade vulcânica e sísmica. O país tem quase 130 vulcões ativos.