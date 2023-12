Turista brasileiro morre na Argentina ao cair de moto

Um turista brasileiro de 62 anos morreu na Argentina enquanto andava de motocicleta. O acidente ocorreu nesse sábado (2), na província de Chubut, no sul do país.

Veja também

Segundo informações, o homem, identificado pela polícia argentina como Edson Camilo, perdeu o controle da motocicleta que pilotava por conta de uma rajada de vento e acabou se ferindo na cabeça.

A vítima viajava com o seu irmão, Marcos Camilo, que pilotava outra motocicleta no momento do incidente e que relatou às autoridades policiais locais ter visto o irmão caindo pelo retrovisor.

Um comissário da polícia local relatou que os irmãos voltam ao Brasil após terem feito viagem por diversos pontos do país portenho, incluindo Ushuaia.

Segundo o jornal Clarín, Edson foi transferido para a cidade de Gaiman após o acidente e o corpo será liberado para os familiares após passar por autópsia.