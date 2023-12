Ataque com faca em Nova York deixa 4 pessoas mortas, incluindo 2 crianças, neste domingo (3)

Um homem identificado como Courtney Gordon, de 39 anos, é suspeito de matar dois adultos e duas crianças em um ataque com faca no bairro do Queens, em Nova York, nos Estados Unidos, na madrugada deste domingo (3). A casa onde estavam as vítimas foi incendiada. As informações são do portal g1.

Além das mortes, o suspeito deixou outras três pessoas feridas, sendo duas delas policiais. Um policial ferido baleou o homem, que foi levado ao hospital, mas morreu ao chegar na emergência.

A Polícia de Nova York realizou uma coletiva de imprensa no Hospital Jamaica na qual informou sobre a denúncia do caso feita pela prima do suspeito, às 5h10 no horário local, 7h10 em Brasília.

Depois disso, dois agentes foram para o local da ocorrência e identificaram um homem saindo com uma mala. Ao abordar o suspeito, ele usou uma faca para ferir um policial no pescoço e o outro na cabeça.

A Polícia enviou reforço e os outros agentes encontraram uma menina de 11 anos na frente da residência. Contudo, a criança não sobreviveu aos ferimentos e morreu no hospital.

O Corpo de Bombeiros também foi ao local e, durante o trabalho para apagar o incêndio, os bombeiros encontraram os corpos de um menino de 12 anos, uma mulher de 44 e um homem na faixa dos 30 anos.

Além deles, uma mulher de 61 anos foi encaminhada para o hospital com várias facadas no corpo. Uma faca de cozinha foi recuperada no local.

O suspeito já havia sido preso por violência doméstica e estava visitando alguns familiares no momento do ataque. A pessoa que fez a denúncia sobre o caso prestou depoimento e a polícia realiza as investigações.