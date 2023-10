Turistas suecos morrem baleados em atentado na Bélgica; suspeito foi morto pela Polícia

Dois suecos morreram após serem atingidos por disparos de arma de fogo durante um atentado em Bruxelas, capital da Bélgica, na noite dessa segunda-feira (16). Apesar de ter conseguido fugir do local do crime, o suspeito pelo ataque acabou sendo localizado pela polícia e morreu baleado.

O atentado ocorreu em uma praça, por volta das 19h, pouco antes de uma partida classificatória entre Bélgica e Suécia por uma vaga na Euro-2024. O jogo aconteceria no estádio Rei Balduíno e reunia torcedores das duas nações. Visitando o país para assistir à partida, as vítimas foram surpreendidas pelo suspeito, que teria seguido o táxi em que estavam, segundo Fréderic Van Leeuw, procurador-geral da Bélgica.

Em imagens obtidas pelo jornal local Het Laatste Nieuws, é possível ouvir o barulho de quatro tiros e, após os disparos, observar o homem fugindo em uma moto.

Com o ataque, a disputa entre as seleções europeias foi suspensa durante o intervalo do jogo. Presentes no estádio para cobrir a partida, jornalistas relataram que os torcedores foram aconselhados a permanecerem no local por motivos de segurança.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o acusado reivindica, em árabe, a autoria do atentado. De acordo com Eric Van Duyse, porta-voz da Promotoria Federal do país, o homem teria revelado que o ataque foi “inspirado pelo Estado Islâmico (EI)”.

SUSPEITO

Apesar de ter conseguido fugir da cena do crime, o suspeito foi localizado pela polícia belga e acabou morrendo baleado pelos agentes de segurança, nesta terça-feira (17). A informação foi confirmada pela ministra do Interior, Annelies Verlinden, na rede X (ex-Twitter).

Em coletiva de imprensa, o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, revelou que o acusado era da Tunísia e morava no país europeu de forma ilegal. O homem, identificado como Abdesalem L, tinha 45 anos e já era conhecido por policiais da capital devido a “envolvimento em tráfico de seres humanos e, ao menos, um ataque à segurança do Estado".

O homem teria apresentado, em novembro de 2019, um pedido formal de asilo na Bélgica, mas teve a solicitação rejeitada no ano seguinte. No início de 2021, os registros do acusado foram definitivamente eliminados dos arquivos do país, e ele não teve nenhuma outra ação documentada.

BÉLGICA EM ALERTA

Preocupado, o governo belga ativou o centro nacional de crises e classificou a ameaça terrorista em Bruxelas como nível “muito grave”, o maior da escala. No restante do país, a ameaça foi classificada somente como “grave”.

Além disso, a capital também teve o acesso de visitantes suspenso após as sedes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia declararem situação de alerta.

Ainda durante a entrevista coletiva, Alexander De Croo considerou o ataque um ato de “total covardia” e deixou claro que não tolerará novas ações. “O objetivo é semear medo, desconfiança e divisão em nossas sociedades. Os terroristas devem saber que nunca vão alcançar seus objetivos", declarou o governante.