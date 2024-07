Trump faz primeira aparição pública após atentado no último sábado

Oficializado como candidato do Partido Republicano nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, Donald Trump fez primeira aparição pública nesta segunda-feira (15) após atentado sofrido no último sábado (13). O ex-presidente subiu ao palco da Convenção Nacional, acompanhado do senador por Ohio, J.D. Vance, escolhido para compor a chapa eleitoral como vice-presidente.

Trump aparece com um curativo na orelha e acena para o eleitorado presente. O ex-presidente enfrentará o democrata Joe Biden, atual chefe do executivo estadunidense.

O ex-presidente obteve os votos da maioria dos delegados na convenção nacional do partido, depois que seu filho Eric Trump, representando o estado da Flórida, deu o voto decisivo que ultrapassou a barreira mínima, provocando uma ovação dos presentes.

Atentado contra Trump

Trump foi vítima de uma tentativa de assassinato por um franco-atirador de 20 anos identificado como Thomas Matthew Crooks, morto após os tiros portando um fuzil AR-15. O ex-presidente discursava para apoiadores em um comício na cidade de Butler no momento dos disparos, e sofreu ferimentos leves na orelha direita.

O atentado também vitimou o apoiador do ex-presidente Corey Comperatore. Segundo o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, ele era bombeiro e estava com a esposa e suas duas filhas no comício. Ele foi morto enquanto abraçava a família para protegê-la.