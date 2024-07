Trump é oficializado como candidato à Presidência do Partido Republicano

Donald Trump, de 78 anos, foi oficializado pelo Partido Republicano como candidato à Presidência dos Estados Unidos. A confirmação oficial ocorreu nesta segunda-feira (15), dois dias após atentado sofrido no último sábado (13). Com isso, ele deve enfrentar o democrata Joe Biden nas eleições estadunidenses que ocorrem em novembro.

Os votos do ex-presidente foram obtidos durante votação entre delegados na convenção nacional do partido. A maioria foi obtida depois que o filho dele, Eric Trump, representando o estado da Flórida, deu o voto decisivo que ultrapassou a barreira mínima.

Veja também Mundo 'Eu deveria estar morto', diz Trump na primeira declaração após atentado Mundo Donald Trump sofre atentado a tiros em comício nos EUA; atirador e participante do evento são mortos

Companheiro de chapa

Nesta segunda, Trump também anunciou o senador por Ohio J.D. Vance como seu companheiro de chapa nas eleições presidenciais. Vance, que costumava ser um crítico de Trump, hoje é um dos maiores apoiadores dele.

Na rede social Truth Social, o ex-presidente declarou que os apoiadores dele estão reunidos em Milwaukee, no estado de Wisconsin (norte), para a convenção do Partido Republicano. Mais de 50 mil republicanos se reúnem neste evento.

Relembre o caso

Trump foi vítima de uma tentativa de assassinato por um franco-atirador de 20 anos identificado como Thomas Matthew Crooks, morto após os tiros portando um fuzil AR-15. O ex-presidente discursava para apoiadores em um comício na cidade de Butler no momento dos disparos, e sofreu ferimentos leves na orelha direita.

O atentado também vitimou o apoiador do ex-presidente Corey Comperatore. Segundo o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, ele era bombeiro e estava com a esposa e suas duas filhas no comício. Ele foi morto enquanto abraçava a família para protegê-la.