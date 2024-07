'Eu deveria estar morto', diz Trump na primeira declaração após atentado

Usando uma bandagem branca na orelha ferida, o ex-presidente Donald Trump deu a primeira declaração, nesse domingo (14), após atentado sofrido no último sábado (13): "Eu não deveria estar aqui, poderia estar morto". A declaração foi dada ao jornal The New York Post. Ele disse que se salvou por virar um pouco à direita para ler um gráfico sobre migração, razão pela qual o tiro o atingiu na orelha.

O ex-presidente felicitou o trabalho do Serviço Secreto, responsável pela segurança presidencial, e o atirador de elite que matou o agressor com um tiro "entre os olhos".

Nesse domingo, Trump chegou a Milwaukee, cidade de 570 mil habitantes, a principal do estado de Wisconsin, onde ocorrerá a Convenção Nacional Republicana. Ele afirmou que nenhum atirador mudaria sua agenda.

Trump, de 78 anos, foi submetido a uma tomografia preventiva, que não mostrou problemas, informou o canal ABC News. O ex-presidente retorna à arena política nesta segunda-feira (15), na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, onde a base do partido, ainda em estado de choque com o atentado, o proclamará oficialmente candidato para a eleição presidencial de novembro.

Líder nas pesquisas, apesar de problemas jurídicos e de uma condenação, o magnata deve disputar a presidência com o atual chefe do executivo, Joe Biden, de 81 anos, que recebe apelos de integrantes do próprio partido para abandonar a disputa eleitoral, devido a um declínio em suas capacidades cognitivas.

Veja também Mundo Espectador morto em atentado contra Trump tinha 50 anos e tentou proteger família de tiros Mundo Explosivos foram encontrados no carro de suspeito de atirar contra Trump, diz jornal Mundo Atentado contra Trump deve ser investigado por força-tarefa independente, anuncia Biden

Convenção em Milwaukee

Trump será ungido por quase 50 mil republicanos em uma reunião de quatro dias às margens do lago Michigan, que culminará com seu discurso de aceitação, na quinta-feira (18). Após o atentado, todos aguardam o discurso que, segundo parte da imprensa, pode ter uma linguagem suavizada, após Trump ter visto a morte de perto.

Nesta segunda-feira, ele pode anunciar o nome do candidato a vice-presidente, decisão que terá uma grande influência no restante da campanha.